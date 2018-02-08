Олимпиада-2018: Сборная Казахстана по лыжной акробатике прибыла в Корею
8 февраля 2018, 11:40
Команда в полном составе провела предсоревновательный сбор в Красноярске.
Сборная Казахстана по лыжной акробатике прибыла в Пхенчхан на Олимпиаду, сообщает Zakon.kz.
Спортсмены преодолели пятичасовой перелет до Сеула из Алматы и трехчасовой переезд до Пхенчхана из столицы Южной Кореи. Этим же рейсом прилетел и министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.
Сборную на Играх представят:
Жанбота Алдабергенова, Маржан Акжигит, Акмаржан Калмурзаева, Аяна Жолдас и Ильдар Бадрутдинов.
Команда в полном составе провела предсоревновательный сбор в Красноярске, где отточила последние штрихи перед главным выступлением четырехлетия.
Соревнования по фристайлу в рамках зимних Олимпийских игр будут пройдут 15 и 16 февраля.
Фото: Zakon.kz
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