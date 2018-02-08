Тенге продолжает слабеть
8 февраля 2018, 11:41
В обменниках доллар покупают/продают за 324,7-325,9 тенге, евро - за 398,5-401 тенге, рубль за 5,63-5,7 тенге.
Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 325,24 тенге.
В обменниках доллар покупают/продают за 324,7-325,9 тенге, евро - за 398,5-401 тенге, рубль за 5,63-5,7 тенге.
Фото: caravan.kz.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com