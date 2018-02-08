Тенге продолжает слабеть

8 февраля 2018, 11:41

В обменниках доллар покупают/продают за 324,7-325,9 тенге, евро - за 398,5-401 тенге, рубль за 5,63-5,7 тенге.

Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 325,24 тенге.

В обменниках доллар покупают/продают за 324,7-325,9 тенге, евро - за 398,5-401 тенге, рубль за 5,63-5,7 тенге.

Фото: caravan.kz.


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