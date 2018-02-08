В Казахстане продолжается работа по созданию электронного паспорта здоровья

В медицинских организациях Казахстана работают 22 информационные системы Министерства здравоохранения РК. Они предназначены для финансирования отрасли и сбора статистической информации и для того, чтобы полностью перейти на цифровые технологии в области здравоохранения, автоматизировать внутреннюю деятельность медицинских организаций – начиная с регистратуры и заканчивая лабораториями.

Об этом порталу Zakon.kz рассказал директор департамента цифровизации здравоохранения МЗ РК Бейбут Есенбаев.

Средняя цифра по стране по внедрению информационных систем 75,5%. То есть 75% медорганизаций уже имеют медицинские информационные системы.

«Конечно, от региона к региону отличия имеются. Например, в Карагандинской области уже 100%-ный охват медицинскими информационными системами. Какие-то регионы отстают по охвату. Но для того, чтобы внедрять эти информационные системы, медицинские организации должны быть готовы – иметь компьютерную технику и доступ к сети Интернет», - рассказал он.

Если говорить об оснащении компьютерной техникой, то закуп производится, глобальных проблем нет. А вот с доступом к Интернету чуть сложнее.

«Если в городах и областных центрах все в порядке, то в отдаленных сельских районах Интернета нет. У нас есть медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в таких селах, где проживает всего 50-100 человек. Есть районы, где Интернета вообще не было никогда, и сотовой связи тоже нет. В этом плане есть проблемы, но мы их решаем совместно с местными исполнительными органами. Мы пытались решить этот вопрос через большой проект Министерства информации и коммуникаций РК по широкополосному доступу к сети Интернет для сельских населенных пунктов. Но, к сожалению, они проводят сеть только к СНП с численностью населения от 250 человек. Поэтому в малых селах мы должны применять альтернативные технологии через мобильных операторов связи или спутники. Такая работа ведется», - отметил Б. Есенбаев.

Кроме того, добавил он, чтобы объединить всё в единое информационное пространство, чтобы информация о здоровье каждого гражданина хранилась в едином месте, Министерство здравоохранения РК внедряет интеграционную платформу. Планируемый срок запуска – второе полугодие 2018 года.

«Эта платформа нужна для того, чтобы объединить все медицинские информационные системы городов и регионов. Это позволит создать единое хранилище, в котором мы сможем сформировать Электронный паспорт здоровья каждого гражданина. Каждый казахстанец будет иметь ячейку, в которой будет храниться информация о его здоровье с момента рождения и на протяжении всей жизни независимо от того, где и когда он получал медицинскую помощь. Кроме того, к этой информации будет иметь доступ и сам гражданин. Он сможет получать электронный сервис – справки, больничные листы, смотреть какие лекарства ему были назначены, какие рецепты ему были выписаны, какие ему нужно пройти обследования или плановые профосмотры. Через этот личный кабинет будет налажена связь между врачом и пациентом», - уточнил глава департамента.

Также сейчас идет работа по мобильному направлению.

«Разрабатывается ряд мобильных приложений. На сегодняшний день уже есть приложение «Патронажная медсестра», которое предназначено для медицинских сестер и мам с маленькими детьми. Медсестры через это приложение могут мониторить детей, которые родились у них на участке, а мамы могут просмотреть информацию о состоянии своего новорожденного ребенка. Все данные также получает участковый врач», - рассказал он.

Также разработано приложение «Мобильный контроль», которое позволяет гражданам давать оценку организациям здравоохранения. Любой казахстанец через это приложение может оставить отзыв о поликлинике или больнице и получить «обратную связь».

В феврале-марте этого года планируется запустить медицинское смс-оповещение.

«К примеру, будут приходить смс-сообщения о том, что вам выписали рецепт на получение бесплатного лекарства. Нередки случаи, когда человек состоит на учете и ему положен какой-то льготный препарат, но, к сожалению, он не знает об этом или у него нет возможности пойти и забрать рецепт. Поэтому пациенты будут оповещены через смс-сообщение», - добавил он.

Кроме этого Минздрав РК планирует через портал Egov выдавать справки и листы о нетрудоспособности (больничные). Их не обязательно распечатывать на бланке, а работодатель по разрешению работника сможет посмотреть на портале этот документ и удостовериться, что он был выписан. Это поэтапный переход от бумажного варианта.

«Также у нас есть справки со специализированных диспансеров – психиатрического, наркологического, туберкулезного. Эти справки мы тоже планируем выдавать через портал Egov. Они требуются, например, при получении водительских прав. Мы хотим сделать так, чтобы человеку не было необходимости ехать в эти диспансеры», - отметил Б. Есенбаев.

Кроме этого, по поручению главы государства, в этом году планируется разработать новый кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения».

«В действующем кодексе нет норм касательно электронного здравоохранения, не регламентированы многие вещи – что такое электронный паспорт здоровья, удаленная медицинская консультация, кто несет ответственность, как должны хранить медицинскую информацию в электронном виде и так далее. Планируется в новом кодексе все это прописать, чтобы у нас была основа для работы в сфере электронного здравоохранения», - подытожил он.

Фото: bhxhdongnai.gov.vn