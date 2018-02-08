Коллегия ЕЭК определила требования к пищевым добавкам и продлила срок службы маневровых тепловозов

Вопросы технического регулирования, таможенного администрирования и торговой политики обсуждались на Коллегии ЕЭК 7 февраля. Утвержден порядок подтверждения таможенными органами государств ЕАЭС фактического вывоза товаров с таможенной территории Союза, продлен переходный период, в течение которого можно эксплуатировать на железнодорожных путях необщего пользования маневровые локомотивы, модернизируемые с продлением срока службы, одобрено решение о возврате ставок таможенных пошлин на нижнее белье и детскую одежду из Республики Вьетнам на уровень, предусмотренный ЕТТ ВЭД ЕАЭС.

Утвержден порядок подтверждения таможенными органами государств ЕАЭС фактического вывоза товаров с таможенной территории Союза. Его применение обеспечивает автоматизацию процедуры и ускорение работы сотрудников таможенных органов.

Порядок предусматривает формирование электронного запроса, который направляется в информационную систему центрального таможенного органа страны Союза, чей таможенный орган «выпустил» товары. В течение 5 минут после этого ИС автоматически генерирует ответ, содержащий регистрационный номер декларации на товары, информацию об отправителе и транспорте, порядковый номер товара, помещенного под таможенную процедуру и его 10-значный классификационный код и т.д. Получение ответа, содержащего всю необходимую информацию, является основанием для подтверждения фактического вывоза товаров с таможенной территории Союза.

Порядок регламентирует корректировку электронного подтверждения и его аннулирования, а также особенности подтверждения фактического вывоза с таможенной территории Союза товаров, перевозимых морем или через территории государств, не являющихся членами Союза.

Переходный период, в течение которого можно эксплуатировать на железнодорожных путях необщего пользования маневровые локомотивы, модернизируемые с продлением срока службы, продлен до 2 августа 2018 года. Таким образом, вносятся изменения в Решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 года № 710.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011), вступивший в силу с 1 августа 2014 года, установил переходный период для маневрового подвижного состава, эксплуатируемого на путях необщего пользования, в том числе для заводского железнодорожного транспорта. Действие переходного периода завершилось 2 августа 2017 года.

Решение Коллегии ЕЭК позволит собственникам маневровых локомотивов провести необходимые работы: разработать конструкторскую документацию, запустить продукцию в производство, пройти сертификацию на соответствие требованиям ТР ТС 001/2011 или закупить новый подвижной состав.

Внесены изменения в решение Комиссии Таможенного союза № 710 от 15 июля 2011 года «О принятии технических регламентов Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава», «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» и «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта». Для технического обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного состава, который начал использоваться до 2 августа 2014 года, в течение всего срока его эксплуатации разрешено применять запасные части без документов об обязательной оценке соответствия.

В решении Коллегии ЕЭК приведен перечень железнодорожного подвижного состава, а также предусмотрено, в каком государстве - члене Союза допускается эксплуатация этого железнодорожного подвижного состава. Кроме того, будет проводиться идентификация запасных частей. Предполагается проведение актуализации перечня железнодорожного подвижного состава не реже чем один раз в два года.

Принятое Коллегией ЕЭК решение начнет действовать в отношении Казахстана и Кыргызстана по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования. В отношении Беларуси будет проведено дополнительное согласование перечней запасных частей для обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного состава.

Утверждены актуализированные перечни стандартов к техническому регламенту Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012) взамен перечней стандартов, утвержденных решением Коллегии ЕЭК № 258 от 2 октября 2012 года.

В Перечень стандартов № 1 включены документы, устанавливающие нормы в отношении конкретных пищевых добавок (в том числе эмульгаторов, глазирователей, загустителей, стабилизаторов пищевых продуктов и т.д.). Также описаны условия использования и характеристики хлебопекарных порошков, разрыхлителя теста «Татымал», пищевой молочной кислоты, пищевой лимонной кислоты моногидрат, двууглекислого натрия, жидкого технического сернистого ангидрида, декстринов, картофельного крахмала, пищевого агара, ванилина, винной пищевой кислоты, пектина.

Для вновь принятых стандартов, включенных в перечень, в том числе устанавливающих требования к применению дигидрокверцетина, аскорбата натрия Е301, нитрата калия Е252, адипиновой кислоты Е355, полифосфата калия Е452(ii) и т.д., установлен срок применения - с 1 января 2019 года.

Перечень стандартов № 2 содержит описание правил и методов проведения исследований, испытаний и измерений, необходимые для применения и исполнения требований техрегламента и проведения оценки соответствия объектов технического регулирования.

С 1 января 2019 года в практику должны войти процедуры по выявлению в продуктах превышения установленных норм свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомной абсорбционной спектрометрии после микроволнового разложения, а также определению Т-2 токсина хроматографическим методом. Кроме того, для определения массовой доли мышьяка в сырье будет применяться метод атомной абсорбции с генерацией гидридов, а для определения массовой доли ртути - метод беспламенной атомной абсорбции.

В отношении кондитерских изделий планируется использовать метод определения массовой доли бензойной кислоты. В мясных продуктах - определять содержание лимонной кислоты, а также сорбиновой и бензойной кислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Кроме того, в перечень № 2 включены две аттестованные методики измерений с ограничением срока применения до 1 января 2020 года. До указанного срока планируется разработать и включить в перечень соответствующие межгосударственные стандарты.

Коллегия ЕЭК утвердила перечни стандартов к техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017), который вступит в силу 17 ноября 2018 года.

В Перечень стандартов № 1 вошли 25 документов, устанавливающие нормы в отношении материалов, оборудования и покрытия детских игровых площадок, дополнительные требования и методы испытаний качелей, горок, канатных дорог, каруселей и ряд других.

Перечень стандартов № 2 включает 44 документа, которые устанавливают правила и методы исследований, испытаний и измерений, необходимые для применения и исполнения требований техрегламента и проведения оценки соответствия объектов технического регулирования.

Например, гигиенические показатели полиолефинов, полистирольных и поливинилацетатных пластмасс и фторопластов, используемых в производстве оборудования и покрытий детских игровых площадок, будут определяться органолептическим и санитарно-химическими методами. В древесных, полимерных и полимерсодержащих материалах особыми методами будут выявляться недопустимые количества формальдегида, фенола, аммиака и других вредных химических веществ. Вводится процедура определения содержания гексаметилендиамина (ГМД) в воздушной среде с пределом обнаружения 0,02 мкг/м методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и т.д.

Принятые перечни стандартов вступят в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования.

Одобрен план мероприятий, который будет реализовываться в 2018-2022 годах в рамках Меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией, Европейским комитетом по стандартизации и Европейским комитетом по стандартизации в области электротехники. Меморандум был подписан 21 июня 2017 года в Эдинбурге (Великобритания).

Стороны намерены усилить работу по гармонизации норм и требований в сфере технического регулирования. Это будет способствовать повышению безопасности продукции и сокращению технических барьеров в торговле между ЕАЭС и Европейским союзом. Например, планом предусмотрена работа по гармонизации требований по ограничению содержания фталатов в потребительской продукции: игрушках, парфюмерно-косметической продукции, строительных материалах, упаковке.

Для этого ЕЭК совместно с Европейским комитетом по стандартизации, Европейским комитетом по стандартизации в области электротехники и представителями уполномоченных государственных органов стран ЕАЭС в области технического регулирования создаст рабочую группу по вопросам взаимодействия, а также рассмотрит возможность доступа Комиссии и государств Союза к базе европейских стандартов.​