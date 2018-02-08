Утверждено положение об Апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб на уведомление о результатах проверки и (или) уведомление об устранении нарушений

В соответствии с пунктом 1 статьи 480 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» и пунктом 1 статьи 182 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) утверждено положение об Апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб на уведомление о результатах проверки и (или) уведомление об устранении нарушений. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, направляется в рабочий орган. Рабочий орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления жалобы направляет членам Комиссии копии: жалобы; акта налоговой проверки, и (или) акта выездной таможенной проверки, и (или) акта камеральной таможенной проверки; уведомления о результатах проверки и (или) уведомления об устранении нарушений. Указанные копии документов направляются на адреса электронной почты членов Комиссии: являющихся работниками государственных органов - в единой электронной почтовой системе на Интранет-портале государственных органов; не являющихся работниками государственных органов - предоставленные ими в рабочий орган. В случае приложения заявителем к жалобе дополнительных материалов члены Комиссии при необходимости ознакамливаются с такими материалами в рабочем органе. Члены Комиссии рассматривают направленные в их адрес материалы и предоставляют в рабочий орган свои позиции с обоснованиями по обжалуемым вопросам, в том числе, предложения по проведению тематической проверки, в срок: по жалобам заявителей, являющихся крупными налогоплательщиками, подлежащими мониторингу, - не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления рабочим органом материалов; по жалобам заявителей, относящихся к остальным категориям налогоплательщиков, - не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня направления рабочим органом материалов; по дополнению (дополнений) к жалобе, - не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня направления рабочим органом материалов. По запросам членов Комиссии, рабочим органом предоставляются таким членам Комиссии необходимые для рассмотрения жалобы сведения и (или) информация, касающиеся лица, подавшего жалобу, в том числе относящиеся к охраняемой законом тайне. Рабочим органом проводится изучение обжалуемых вопросов, а также анализ предоставленных членами Комиссии позиций. При необходимости рабочий орган направляет запрос в ведомство уполномоченного органа о предоставлении в письменной форме пояснения и (или) позиции по возникшим вопросам. Ответ на запрос, указанный в части второй настоящего пункта, ведомством уполномоченного органа представляется в рабочий орган в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения такого запроса. Рабочий орган на основе изучения обжалуемых вопросов, позиций членов Комиссии и ответов ведомства уполномоченного органа готовит материалы для вынесения на заседание Комиссии. Материалы, указанные в пункте 9 настоящего положения, подлежат представлению для ознакомления Председателю Комиссии в срок не позднее чем за 1 (один) рабочий день до проведения заседания Комиссии. По согласованию с Председателем Комиссии рабочий орган формирует повестку очередного заседания Комиссии. Заседания Комиссии проводятся еженедельно каждый четверг. Если день проведения заседания приходится на праздничный день, то заседание переносится на ближайший следующий за ним рабочий день. Председатель Комиссии в случае объективной необходимости переносит дату проведения заседания. При этом рабочий орган оповещает членов Комиссии о переносе даты заседания. При возникновении вопросов, требующих дополнительных пояснений, на заседание приглашаются представители профильных структурных подразделений ведомства уполномоченного органа, а также органа государственных доходов, осуществившего проверку, результаты которой обжалуются. На заседании участвуют представители рабочего органа. В случае, если на заседание явились не все участники Комиссии, такое заседание считается правомочным при наличии кворума и при условии обязательного участия представителя ведомства уполномоченного органа. Для целей проведения заседания Комиссии кворум составляет не менее половины от количества членов Комиссии, включая Председателя Комиссии, имеющих право голоса. При рассмотрении Комиссией жалоб как по налоговым, так и по таможенным проверкам, обязательным условием является участие члена - представителя ведомства уполномоченного органа, курирующего соответствующее направление. Отсутствие указанного члена Комиссии является основанием для вынесения соответствующих жалоб для рассмотрения на следующее заседание Комиссии. Решение Комиссии по вопросам жалобы принимается открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих на заседании. Представитель ведомства уполномоченного органа, голосует по вопросам, входящим в его компетенцию (по курируемому направлению). Голосование проводится путем заполнения на заседании Комиссии листа голосования членов Апелляционной комиссии, по форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель Комиссии. По результатам рассмотрения обжалуемых вопросов Комиссией принимаются следующие виды решений: оставить обжалуемое уведомление о результатах проверки и (или) уведомление об устранении нарушений без изменения, а жалобу без удовлетворения; отменить обжалуемое уведомление о результатах проверки и (или) уведомление об устранении нарушений полностью или в части. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.