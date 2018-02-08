В регионы Казахстана будут прямые рейсы из Москвы и Новосибирска. Об этом на своей странице в Facebook написал Комитет гражданской авиации МИР РК, передает Zakon.kz.

"С 29 апреля 2018 года российский перевозчик – авиакомпания «Сибирь» планирует выполнение новых регулярных рейсов по направлению Москва- Тараз с частотой полетов 2 раза в неделю и с 1 июня по направлению Москва-Кокшетау с частотой полетов 2 раза в неделю на воздушном судне Аэробус 319/320", - говорится в сообщении.

Также с 30 мая 2018 года авиакомпания намерена начать выполнение регулярных рейсов по новому направлению Новосибирск – Павлодар с частотой полетов 2 раза в неделю на аналогичных типах самолётов

Фото: imm-international.com