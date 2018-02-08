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Внесены изменения в некоторые приказы Министра юстиции Республики Казахстан по вопросам адвокатской и нотариальной деятельности
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Аннотация к документу: Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 54 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра юстиции Республики Казахстан» (не введен в действие)
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В частности, изменения внесены в следующие НПА:
В Правила проведения аттестации лиц, прошедших стажировку и претендующих на занятие адвокатской деятельностью, утвержденных указанным приказом:
Пункт 5 изложен в следующей редакции:
«5. Лицо, претендующее на занятие адвокатской деятельностью, после прохождения стажировки, направляет через веб-портал «электронного правительства»:
1) запрос о допуске к аттестации в Комиссию по местожительству;
2) электронную копию справок из наркологического и психиатрического диспансеров, выданные по местожительству претендента не ранее чем за месяц до их представления в органы юстиции.
Запрос о допуске к аттестации включает сведения:
о дипломе:
наименование высшего учебного заведения;
шифр специальности;
номер диплома;
дата выдачи диплома либо о документе подтверждающего прохождение процедуры нострификации или признания в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании»:
серия и номер;
основание: дата и номер;
регистрационный номер и дата;
о заключении о прохождении стажировки:
дата утверждения заключения о прохождении стажировки;
область;
руководитель стажировки;
дата начала стажировки;
дата окончания стажировки.»;
Пункт 6 изложен в следующей редакции:
«6. В случае ненадлежащего оформления либо предоставления неполного пакета документов через веб-портал «электронного правительства» услугодатель в срок не позднее двух рабочих дней со дня их поступления дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.»;
Пункт 7 изложен в следующей редакции:
«7. Документы направляются территориальным органом юстиции на рассмотрение Комиссии. По итогам рассмотрения документов Комиссия выносит решение о допуске либо об отказе в допуске к аттестации.
В допуске к аттестации отказывается, если претендент не соответствует требованиям, установленным Законом.
Решение об отказе в допуске к аттестации направляется территориальными органами юстиции претенденту не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления.
Отказ в допуске к аттестации может быть обжалован в судебном порядке.»;
В Правила проведения аттестации лиц, прошедших стажировку и претендующих на право занятия нотариальной деятельностью, утвержденном указанным приказом:
Пункт 5 изложен в следующей редакции:
«5. Лицо, претендующее на право занятия нотариальной деятельностью, после прохождения стажировки направляет через веб-портал «электронного правительства»:
1) запрос о допуске к аттестации в Комиссию по местожительству;
2) электронная копия справок из наркологического и психиатрического диспансеров, выданные по местожительству претендента не ранее чем за месяц до их представления в органы юстиции;
3) электронная копия документа подтверждающего стаж работы по юридической специальности не менее двух лет.
Запрос о допуске к аттестации включает сведения:
о дипломе:
наименование высшего учебного заведения;
шифр специальности;
номер диплома;
дата выдачи диплома, либо о документе подтверждающего прохождение процедуры нострификации или признания в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании»:
серия и номер;
основание: дата и номер;
регистрационный номер и дата.
о заключении о прохождении стажировки:
дата утверждения заключения о прохождении стажировки;
область;
руководитель стажировки;
дата начала стажировки;
дата оканчания стажировки.»;
Пункт 6 изложен в следующей редакции:
«6. В случае ненадлежащего оформления либо предоставления неполного пакета документов через веб-портал «электронного правительства» услугодатель в срок не позднее двух рабочих дней со дня их поступления дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.»;
Пункт 7 изложен в следующей редакции:
«7. Документы направляются территориальным органом юстиции на рассмотрение Комиссии. По итогам рассмотрения документов Комиссия выносит решение о допуске либо об отказе в допуске к аттестации.
В допуске к аттестации отказывается, если претендент не соответствует требованиям, установленным Законом.
Решение об отказе в допуске к аттестации направляется территориальными органами юстиции претенденту не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления.
Отказ в допуске к аттестации может быть обжалован в судебном порядке.»;
Также изменения были внесены в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 231 «Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам адвокатской деятельности»
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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