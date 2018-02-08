В частности, изменения внесены в следующие НПА:

В Правила проведения аттестации лиц, прошедших стажировку и претендующих на занятие адвокатской деятельностью, утвержденных указанным приказом:

Пункт 5 изложен в следующей редакции:

«5. Лицо, претендующее на занятие адвокатской деятельностью, после прохождения стажировки, направляет через веб-портал «электронного правительства»:

1) запрос о допуске к аттестации в Комиссию по местожительству;

2) электронную копию справок из наркологического и психиатрического диспансеров, выданные по местожительству претендента не ранее чем за месяц до их представления в органы юстиции.

Запрос о допуске к аттестации включает сведения:

о дипломе:

наименование высшего учебного заведения;

шифр специальности;

номер диплома;

дата выдачи диплома либо о документе подтверждающего прохождение процедуры нострификации или признания в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании»:

серия и номер;

основание: дата и номер;

регистрационный номер и дата;

о заключении о прохождении стажировки:

дата утверждения заключения о прохождении стажировки;

область;

руководитель стажировки;

дата начала стажировки;

дата окончания стажировки.»;

Пункт 6 изложен в следующей редакции:

«6. В случае ненадлежащего оформления либо предоставления неполного пакета документов через веб-портал «электронного правительства» услугодатель в срок не позднее двух рабочих дней со дня их поступления дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.»;

Пункт 7 изложен в следующей редакции:

«7. Документы направляются территориальным органом юстиции на рассмотрение Комиссии. По итогам рассмотрения документов Комиссия выносит решение о допуске либо об отказе в допуске к аттестации.

В допуске к аттестации отказывается, если претендент не соответствует требованиям, установленным Законом.

Решение об отказе в допуске к аттестации направляется территориальными органами юстиции претенденту не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления.

Отказ в допуске к аттестации может быть обжалован в судебном порядке.»;

В Правила проведения аттестации лиц, прошедших стажировку и претендующих на право занятия нотариальной деятельностью, утвержденном указанным приказом:

Пункт 5 изложен в следующей редакции:

«5. Лицо, претендующее на право занятия нотариальной деятельностью, после прохождения стажировки направляет через веб-портал «электронного правительства»:

1) запрос о допуске к аттестации в Комиссию по местожительству;

2) электронная копия справок из наркологического и психиатрического диспансеров, выданные по местожительству претендента не ранее чем за месяц до их представления в органы юстиции;

3) электронная копия документа подтверждающего стаж работы по юридической специальности не менее двух лет.

Запрос о допуске к аттестации включает сведения:

о дипломе:

наименование высшего учебного заведения;

шифр специальности;

номер диплома;

дата выдачи диплома, либо о документе подтверждающего прохождение процедуры нострификации или признания в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании»:

серия и номер;

основание: дата и номер;

регистрационный номер и дата.

о заключении о прохождении стажировки:

дата утверждения заключения о прохождении стажировки;

область;

руководитель стажировки;

дата начала стажировки;

дата оканчания стажировки.»;

Пункт 6 изложен в следующей редакции:

«6. В случае ненадлежащего оформления либо предоставления неполного пакета документов через веб-портал «электронного правительства» услугодатель в срок не позднее двух рабочих дней со дня их поступления дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.»;

Пункт 7 изложен в следующей редакции:

«7. Документы направляются территориальным органом юстиции на рассмотрение Комиссии. По итогам рассмотрения документов Комиссия выносит решение о допуске либо об отказе в допуске к аттестации.

В допуске к аттестации отказывается, если претендент не соответствует требованиям, установленным Законом.

Решение об отказе в допуске к аттестации направляется территориальными органами юстиции претенденту не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления.

Отказ в допуске к аттестации может быть обжалован в судебном порядке.»;

Также изменения были внесены в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 231 «Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам адвокатской деятельности»

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.