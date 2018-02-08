Өзбек әншісі Ақтөбе облысындағы 52 адамның қазасы жайлы бейнеклип түсірді
8 февраля 2018, 12:14
Сардор Мамадалиевтің бұл туындысы «52 отандас» деп аталады.
Өзбек әншінің жүрек тебірентер жаңа әні ютуб желісіне жүктелді, деп хабарлайды Aktobenews.kz.
Бейнебаян таяуда Ақтөбе облысының Ырғыз ауданында тірілей жанып кеткен 52 Өзбекстан азаматы жайында.
Сардор Мамадалиевтің бұл туындысы «52 отандас» деп аталады.
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