Врачи установили диагноз зараженных в Астане детей

Рабочая комиссия провела анализы и сняла пробы для установления источника заражения.

Шестеро детей и воспитатель столичного детского сада №36 поступили в инфекционную больницу с острой кишечной инфекцией, заявил на брифинге в акимате руководитель управления здравоохранения Астаны Камалжан Надыров.

В среду, 7 февраля, поступили жалобы от родителей с подозрением на пищевое отравление. У малышей старшей группы появились рвота, диарея и температура.

По словам Надырова, на данный момент состояние всех больных — средней тяжести.

"Утром в детскую инфекционную больницу госпитализированы шестеро с диагнозом острая кишечная инфекция, во взрослую инфекционную больницу госпитализирован воспитатель с таким же диагнозом", — прокомментировал он.

Как сообщили в пресс-службе управления образования Астаны, всего в дошкольной группе сада воспитываются 29 детей в возрасте пяти-шести лет.

Сейчас на участке поликлиники также ведется актив детей из группы, которые могли заразиться, за ними ведется удаленное наблюдение.

Глава управления здравоохранения отметил, что такого рода болезни могут протекать по-разному, как правило, в течение недели пациенты выписываются из больниц.

По источнику заражения Надыров переадресовал вопрос департаменту охраны общественного здоровья Астаны.

Руководством детского сада после поступивших обращений сразу была проведена санитарная обработка. Данный инцидент был выявлен только в одной группе.

Рабочей комиссией, которая выехала на место, были сняты пробы и взяты анализы у всех сотрудников, проведена инспекция пищевого блока.

Источник: Sputnik Казахстан

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