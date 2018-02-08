Депутаты исключили норму о государственной адвокатуре из проекта

Проект Закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», разработанный Министерством юстиции, который в настоящее время находится на рассмотрении Мажилиса Парламента, предусматривал следующую норму: «В Республике Казахстан может быть введена государственная адвокатура, основы, порядок и условия деятельности которой устанавливаются законом».

Адвокатское сообщество на всех стадиях обсуждения проекта высказывало о недопустимости этой нормы. Критика также была высказана со стороны международных организаций и экспертов. Такое положение нарушает принцип независимости адвокатуры и противоречит международным принципам организации и деятельности адвокатуры, в частности «Основным положениям о роли адвокатов» (принятых восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступлений в августе 1990 г. В Нью-Йорке).

В своем Обращении к Правительству и Парламенту Республики Казахстан Специальный докладчик ООН Диего Гарсия-Саян, говоря о создании «государственной адвокатуры» отметил: «Создание государственной адвокатуры (статья 31 (2) законопроекта). Законопроект предусматривает создание государственной адвокатуры, но не содержит дополнительной информации об этом органе. Сама идея «ассоциации адвокатов», созданной и контролируемой государством, является проблематичной. Основные принципы Организации Объединенных Наций, касающиеся роли адвокатов (далее «Основные принципы ООН») предусматривают, что адвокатам «должно быть предоставлено право формировать самоуправляемые ассоциации для представительства их интересов, постоянной учебы и переподготовки и поддержания их профессионального уровня», и что «исполнительные органы профессиональных ассоциаций избираются их членами и осуществляют свои функции без внешнего вмешательства» (принцип 24). Специальный докладчик ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов неоднократно заявлял, что «ассоциация адвокатов не должна действовать как часть бюрократического аппарата, позволяющего осуществлять государственный контроль над адвокатурой, а должна действовать как профессиональная ассоциация, работающая для защиты прав своих членов» (см., например, документы ООН A / 64/181, пункт 22 и документ A / 71/348, пункт 86). Ситуации, когда государство, в частности исполнительная власть, контролирует всю или часть коллегии адвокатов или ее руководящий орган и членство в такой организации является обязательным, явно несовместимы с принципом независимости юридической профессии. Комитет ООН по правам человека и Комитет ООН против пыток также выражали свою обеспокоенность в случаях подчинения адвокатов контролю со стороны Министерства юстиции и обязательным членством в контролируемой государством профессиональной ассоциации адвокатов».

Государственный адвокат по определению является зависимым от государства и не может в полную силу отстаивать интересы клиента. Министерство юстиции (разработчик проекта) не смогло обосновать необходимость введения государственной адвокатуры, а также ее правовой статус. Основная аргументация сводилась к тому, что такая возможность предусмотрена существующим законом «О гарантированной государством юридической помощи».

Депутаты, члены Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Гульнара Бижанова и Снежанна Имашева внесли на рассмотрение рабочей группы поправку, исключающую норму о государственной адвокатуре. Данная поправка была рассмотрена и принята. Добавим, поправка не затрагивает возможность получить помощь адвоката бесплатно за счет государственного бюджета. Данная возможность сохраняется.

Пресс-служба РКА