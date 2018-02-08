Адвокаты должны заниматься своей профессиональной деятельностью без какого-либо вмешательства или ограничений

В своем обращении к Правительству и Парламенту РК Специальный докладчик ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян рекомендовал «…принять все необходимые меры для защиты независимости юридической профессии и обеспечить, чтобы адвокаты могли заниматься своей профессиональной деятельностью без какого- либо вмешательства или ограничений».

«Имею честь обратиться к Вам в качестве Специального докладчика ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов, в соответствии с Резолюцией 26/7 Совета ООН по правам человека», — говорится в обращении, — «…я хотел бы привлечь внимание Вашего Правительства к информации, которую я получил относительно законопроекта «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», включающего в себя ряд положений, которые ставят под угрозу независимость юридической профессии».

По мнению Специального докладчика ООН проект содержит ряд положений, которые не соответствуют международным правовым стандартам по независимости юридической профессии. К ним относятся положения, касающиеся создания «государственной адвокатуры», участия представителей исполнительной власти в дисциплинарном производстве против адвокатов, отмены вступительных взносов для адвокатов, вступающих в коллегию, и вмешательства исполнительной власти в процесс аттестации адвокатов.

Далее в тексте выдержки из обращения Специального докладчика ООН Диего Гарсия-Саяна, по каждому положению.

Создание государственной адвокатуры (статья 31 (2) законопроекта).

«Сама идея «ассоциации адвокатов», созданной и контролируемой государством, является проблематичной. Основные принципы Организации Объединенных Наций, касающиеся роли адвокатов (далее «Основные принципы ООН») предусматривают, что адвокатам «должно быть предоставлено право формировать самоуправляемые ассоциации для представительства их интересов, постоянной учебы и переподготовки и поддержания их профессионального уровня», и что «исполнительные органы профессиональных ассоциаций избираются их членами и осуществляют свои функции без внешнего вмешательства» (принцип 24)».

«Ситуации, когда государство, в частности исполнительная власть, контролирует всю или часть коллегии адвокатов или ее руководящий орган и членство в такой организации является обязательным, явно несовместимы с принципом независимости юридической профессии. Комитет ООН по правам человека и Комитет ООН против пыток также выражали свою обеспокоенность в случаях подчинения адвокатов контролю со стороны Министерства юстиции и обязательным членством в контролируемой государством профессиональной ассоциации адвокатов».

Участие членов исполнительной власти в дисциплинарных процедурах против адвокатов (статья 75 (1) законопроекта).

«Действующее законодательство о функционировании юридической профессии предусматривает создание в коллегиях адвокатов в каждом регионе Казахстана дисциплинарных комиссий в качестве независимых органов, отвечающих за рассмотрение жалоб, поданных в отношении адвокатов по вопросам их профессиональной деятельности. Это соответствует Основным принципам ООН, в которых говорится, что «дисциплинарное производство против адвокатов должно быть предоставлено беспристрастным дисциплинарным комиссиям, установленным самой адвокатурой, с возможностью обжалования в суд» (принцип 28)».

«…в Основных принципах ООН говориться, что национальным властям необходимо принять все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы адвокаты имели «возможность исполнить все их профессиональные обязанности без запугивания, препятствий, беспокойства и неуместного вмешательства» и обеспечить, чтобы они не подлежали судебным или административным, экономическим или иным санкциям за любые действия, предпринимаемые ими в соответствии с признанными профессиональными обязанностями, стандартами и этикой (принцип 16). Присутствие представителей исполнительной власти в дисциплинарных комиссиях может иметь неблагоприятные (сковывающие) последствия для адвокатов, что, в свою очередь, может отрицательно сказаться на осуществлении их профессиональных функций».

Отмена вступительных взносов (статья 59 (1) законопроекта).

«…Законопроект отменяет вступительные взносы для адвокатов, вступающих в коллегию, предположительно, в качестве меры для облегчения доступа к юридической профессии, лицам, желающим вступить в адвокатуру. Однако эта мера не учитывает необходимости поддержания финансовой независимости адвокатуры, что в свою очередь имеет решающее значение для обеспечения самой сути независимости юридической профессии от государства и любой другой стороны.

Кроме того, эта мера представляет собой вмешательство в саморегуляцию юридической профессии. Адвокатура является «самоуправляющей профессиональной ассоциацией» и имеет право самостоятельно принимать решения о том, как финансировать свою деятельность. Несмотря на то, что национальное законодательство может в общих чертах определять цели и задачи адвокатуры, только сама профессиональная единая ассоциация адвокатов, в качестве независимого учреждения, может «самостоятельно принимать решения в отношении своей деятельности, следуя четким и прозрачным процедурам, имея для этого соответствующие внутренние структуры; а также представлять интересы своих членов и финансировать свою деятельность» (Документ ООН A / 71/348, пункт 85)».

Аттестационная комиссия (статья 40 законопроекта).

«Нынешняя система квалификации адвокатов не является независимой от исполнительной власти. В действующей системе лицензии на юридическую практику выдаются Министерством юстиции на основании решений, принятых аттестационными комиссиями.

Законопроект сохраняет существующую систему. Согласно статье 40 (1) законопроекта, аттестационные комиссии продолжают оставаться частью областных департаментов Министерства юстиции и состоят в общей сложности из семи членов. Из этих семи членов только трое практикующие адвокаты.

Специальный докладчик неоднократно подтверждал, что разрешение на практику в качестве адвоката или вступление в эту профессии должно приниматься независимым органом. Профессиональная ассоциация адвокатов лучше всего соответствует характеристикам независимого органа для определения требований и процедур приема и должна, таким образом, отвечать за проведение экзаменов и предоставление профессиональных сертификатов допуска к практике (см., например, Документ ООН A / 64/181, пункт 34)».

В завершении, Специальным докладчиком ООН рекомендовано Парламенту РК привести проект закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» в соответствие с существующими нормами в области прав человека, касающихся независимости юридической профессии.

В частности рекомендовано:

1) исключить статью 31 (2) законопроекта, касающуюся создания государственной адвокатуры;

2) пересмотреть статью 75 (1) законопроекта с целью обеспечить, чтобы дисциплинарное разбирательство в отношении адвокатов осуществлялось беспристрастной дисциплинарной комиссией, учреждаемой профессиональной ассоциацией адвокатов;

3) внести поправки в статью 59 (1) законопроекта с тем, чтобы исключить любое вмешательство в саморегулирование юридической профессии, включая, без ограничения, прерогативы профессиональной ассоциации адвокатов принимать решения о том, как финансировать свою деятельность;

4) внести поправки в статью 40 законопроекта с тем, чтобы юридическая профессия стала ответственной как за проведение квалификационных экзаменов, так и проверку других требований к адвокатам, а также по вопросам, которые связаны с их профессиональными лицензиями; а также разработать соответствующие процедуры для обеспечения того, чтобы, при необходимости, решения о приеме в профессию могли быть пересмотрены независимым судом.