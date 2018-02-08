В «Астана Опера» пройдет романтический концерт «Всё о любви»

Популярные произведения на тему любви будут предложены вниманию жителей и гостей столицы.

Романтический концерт «Всё о любви» пройдет 14 февраля в Камерном зале театра в рамках цикла «Музыкальный салон «Bel Canto».

Музыкальные признания в любви прозвучат в исполнении ярких вокалистов – Заслуженного деятеля Казахстана Жамили Джаркимбаевой, лауреатов международных конкурсов Татьяны Вицинской, Назым Сагинтай, Елены Ганжи, Шынгыса Расылхана, Улпан Аубакировой, Алмата Избамбетова, Акылбека Табынбаева, Азата Малика, Батыржана Смакова, Аиды Курманаевой, Дариги Мусаевой и др.

Своими размышлениями об этом трепетном чувстве поделятся инструменталисты – лауреаты международных конкурсов Балнур Кудайберген (скрипка), Аида Абдыкадырова (флейта), Дана Абдыкадырова, Раушан Бескембирова (фортепиано).

- Тема любви во все времена вдохновляла композиторов, художников, поэтов на создание шедевров мирового искусства. В этот вечер талантливые молодые артисты будут петь об этом прекрасном чувстве. Хочется пожелать, чтобы души и сердца наших дорогих слушателей всегда озаряла искорка любви, - сказала организатор концерта Раушан Бескембирова.

Этот музыкальный вечер украсят арии и дуэты из популярных опер, известные песни и романсы – дуэт Камар и Ахмета из оперы «Камар-сулу» Е. Рахмадиева, ария Олега из оперы «Золотые горы» Н. Тлендиева, ария Недды из оперы «Паяцы» Р. Леонкавалло, цветочный дуэт из оперы «Лакме» Л. Делиба, песня Левко из оперы «Майская ночь» Н. Римского-Корсакова, «Be my love» («Будь со мной») Н. Бродского из к/ф «Любимец Нового Орлеана», «Non ti scordar di me» («Мне не забыть тебя») Э. Куртиcа и др. В программу концерта также вошли инструментальные произведения, такие как «Муки любви», «Прекрасный розмарин» Ф. Крейслера, «Привет любви» Э. Элгара, «Тамбурин» Ф. Госсека и т.д.

Начало концерта в 19:00.