Когда в Астане появится первый хоспис

Хоспис в районе Коктала будет открыт в течение 2020 года, заявил на брифинге в акимате руководитель управления здравоохранения Астаны Камалжан Надыров.

По словам Надырова, медицинское учреждение для безнадежно больных планируют открыть в рамках государственно-частного партнерства.

"Мы ставим себе задачу, чтобы в течение 2020 года его открыть. О сумме затрат сейчас говорить не приходится. Инвестор будет приходить со своим предложением, уже несколько поступило по строительству как нового, так и в имеющемся здании на 100 коек", — рассказал Надыров.

По мнению главы столичного управления здравоохранения, сейчас в городе есть острая необходимость в хосписе, где смогут находиться не только безнадежно больные, но и те пациенты, которые требуют сестринского ухода.

Планируется, что обслуживание будет проходить как рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, так и платно.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: КГКП "Хоспис города Семей"