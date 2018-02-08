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Акимат ЮКО посредством социальной сети устанавливает обратную связь

8 февраля 2018, 12:33

Поступившие обращения рассмотрит рабочая группа, созданная из отраслевых управлений.

Акимат Южно-Казахстанской области для улучшения обратной связи посредством социальной сети запустил приложение Whatsapp Messenger. С целью установления открытого диалога с общественностью, через данную связь акимат области планирует совершенствовать деятельность местных органов власти и своевременно решать актуальные проблемы, возникшие в обществе передает пресс-служба акима ЮКО.

Теперь жители региона смогут направить все свои обращения на указанный WhatsApp номер + 7 702 198 53 23, отправив фото или письменное обращение.

Поступившие обращения рассмотрит рабочая группа, созданная из отраслевых управлений. Результат ответа будет отправлен на номер заявителя.


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