Новый метод тарифообразования разработали в МНЭ РК

В Мажилисе Парламента РК вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин сообщил, что в РК будет применяться новый стимулирующий метод тарифообразования, передает корреспондент Zakon.kz.

«Глава государства в Послании народу Казахстана 10 января 2018 года поручил внести изменения в законодательство о естественных монополиях, предусматривающие стимулирование субъектов естественных монополий к повышению своей эффективности и качества, предоставляемых услуг», - сказал С. Жумангарин на презентации нового законопроекта «О естественных монополиях».

Как он отметил, по результатам проведенного в 2016-2017 г.г., проектом закона «О естественных монополиях» планируется внедрение нового стимулирующего метода тарифообразования, направленного на привлечение инвестиций, стимулирование субъектов к снижению операционных затрат и повышение эффективности деятельности субъектов, качества и надежности предоставляемых ими услуг.

«Если вкратце остановиться непосредственно на самом механизме утверждения и формирования тарифов, то период действия тарифов составит 5 и более лет. Тариф будет состоят из трех основных компонентов: операционные расходы субъекта, доход на инвестированный капитал и возврат на инвестированный капитал», - перечислил представитель МНЭ РК.

По его словам, операционные расходы будут разделены на две группы: контролируемые расходы и неконтролируемы расходы.

«К контролируемым расходам относятся затраты, связанные с производственными расходами, расходами на проведение ремонтов, фонд оплаты труда производственного персонала, прочие затраты, необходимые для обеспечения производственного процесса; административные расходы. Базовый уровень подконтрольных расходов устанавливается в начале регулируемого периода на основе фактических данных и обоснованных плановых значений. Данный уровень на последующие года будет индексирован и скорректирован на показатель эффективности операционных расходов», - замглавы ведомства.

К неконтролируемым расходам относятся следующие затраты - это расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, а также налогов и сборов, предусмотренных законодательством РК, увеличение или уменьшение которых не контролируется субъектом естественной монополии.

«Для расчета дохода на инвестированный капитал и возврата на инвестированный капитал будет определяться База инвестированного капитала (База РАБ) или регулируемая база задействованных активов, то есть те активы, которые на прямую относятся к регулируемой деятельности. Определение Базы РАБ будет состоять из двух шагов: определение первоначальной Базы РАБ до перехода к новому тарифному регулированию на основе бухгалтерской балансовой стоимости; определение и учет новой Базы РАБ. Все утвержденные инвестиции будут учитываться по реальной рыночной стоимости», - уточнил С. Жумангарин.

Он указал, что размер дохода на инвестированный капитал будет равен средневзвешенной стоимости капитала, который будет рассчитан один раз в начале регуляторного периода для всех компаний отрасли.

«Предполагается возможность ежегодной корректировки тарифов, как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от изменения стоимости неконтролируемых расходов, невыполнения показателей качества и надежности, эффективности; изменения базы РАБ в связи с вводом или выводом основных средств из базы инвестированного капитала», - заключил вице-министр.

Ксения Давыдова