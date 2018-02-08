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Утверждены Правила и сроков вручения налогоплательщику предварительного акта налоговой проверки
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Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 января 2018 года № 20 «Об утверждении Правил и сроков вручения налогоплательщику предварительного акта налоговой проверки, предоставления письменного возражения к предварительному акту налоговой проверки, рассмотрения такого возражения, а также категории налогоплательщиков, в отношении которых применяются нормы по предварительному акту налоговой проверки» (не введен в действие)
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В соответствии со статьей 157 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) утверждены Правила и сроки вручения налогоплательщику предварительного акта налоговой проверки, предоставления письменного возражения к предварительному акту налоговой проверки, рассмотрения такого возражения, а также категории налогоплательщиков, в отношении которых применяются нормы по предварительному акту налоговой проверки.
Нормы по предварительному акту налоговой проверки (далее - предварительный акт) применяются:
1) к налогоплательщикам, подлежащим налоговому мониторингу;
2) к налогоплательщикам, заключившим инвестиционные контракты;
3) к налогоплательщикам, у которых по предварительным актам, сумма к начислению налогов и других обязательных платежей в бюджет, обязательств по исчислению, удержанию, перечислению обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, исчислению и уплате социальных отчислений, отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование превышает 50 000 - кратный месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.
К налогоплательщикам, подлежащим налоговому мониторингу относятся налогоплательщики, включенные в перечень, предусмотренный пунктом 3 статьи 130 Налогового кодекса, или налогоплательщики, заключившие соглашение о горизонтальном мониторинге в соответствии с пунктом 2 статьи 131 Налогового кодекса.
К налогоплательщикам, заключившим инвестиционные контракты, относятся юридические лица Республики Казахстан, заключившие инвестиционные контракты в соответствии со статьей 285 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года.
Предварительный акт вручается налогоплательщику (налоговому агенту) лично под роспись не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока проведения налоговой проверки.
Одновременно с предварительным актом вручается извещение о приостановлении налоговой проверки в соответствии с пунктом 4 статьи 146 Налогового кодекса.
При невозможности вручения налогоплательщику (налоговому агенту) предварительного акта в связи с отсутствием его по месту нахождения проводится налоговое обследование с привлечением понятых в порядке, установленном статьей 70 Налогового кодекса.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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