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Видео об отношениях ене и келинки взорвало Казнет

8 февраля 2018, 12:57

Смотрите до конца, чтобы узнать, чем закончится эта битва.

Известная девочка-вайнер Аминка Витаминка сняла новое видео об отношениях ене (свекрови) и келинки (снохи), передает Zakon.kz.

В Instagram ролик за один день посмотрели более 1 миллиона раз, а на канале в Youtube.com видео собрало почти 360 тысяч просмотров. Смотрите до конца, чтобы узнать, чем закончится эта битва.


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