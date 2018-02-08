Видео об отношениях ене и келинки взорвало Казнет

Известная девочка-вайнер Аминка Витаминка сняла новое видео об отношениях ене (свекрови) и келинки (снохи), передает Zakon.kz.

В Instagram ролик за один день посмотрели более 1 миллиона раз, а на канале в Youtube.com видео собрало почти 360 тысяч просмотров. Смотрите до конца, чтобы узнать, чем закончится эта битва.