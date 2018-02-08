Алексей Полторанин передал привет казахстанцам
8 февраля 2018, 13:06
Спортсмен опубликовал фотографию с трассы.
Лыжник Алексей Полторанин передал привет казахстанцам, сообщает Zakon.kz.
Спортсмен опубликовал фотографию с трассы.
"Всем привет с Олимпийских трасс!", - написал он в Instagram.
Зимние Олимпийские игры стартуют завтра, 9 февраля в Пхёнчхане и продлятся до 25 февраля.
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Фото: Instagram.
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