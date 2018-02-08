Как правильно давать деньги в долг друзьям и знакомым

Если вы не можете не дать в долг, то оформите хотя бы самую простую расписку.

Наверное, у каждого человека есть должники, которые никогда не вернут деньги. Есть люди, у которых таких должников не один десяток. Причина такого положения в том, что очень трудно возвратить свои деньги.

Ситуация 1

Наиболее распространенная. Когда дают деньги в долг родным, друзьям , соседям или знакомым. Никогда в этих случаях не оформляется расписка. Потому что у нас не принято не доверять людям. Очень часто деньги не возвращаются. Многие не подают в суд, потому что им как бы неудобно судиться со своими близкими людьми. Другие не подают в суд, потому не верят в возможность взыскать деньги - суды отказывают в связи с отсутствием расписки.

Ситуация 2

Иногда всё же расписки оформляются. Но это никоим образом не является гарантией возврата денег. Есть несколько причин. Одна из них, это ненадлежащее оформление расписки, что может являться основанием отказа суда во взыскании долга. Часто расписки просто теряются и тогда тоже невозможно доказать факт займа. И даже, если выиграть суд, то не всегда можно взыскать деньги в связи с неплатежеспособностью должника. Многие ошибаются, что нужен обязательно договор займа, нотариально удостоверенный. Обычная правильная расписка является доказательством передачи денег в долг.

Ситуация 3

Очень редко дают деньги под залог. Но и такая форма не может быть 100% гарантией возврата, потому что существует много вариантов признания договоров залога недействительными. Конечно, такая форма гарантии самая надежная, но её редко применить к своим родным и друзьям. Потом, на небольшую сумму тоже неудобно оформлять залог. У многих и имущества нет никакого. Так что, залог очень сложно применять.

Из трех ситуаций, примерно процентов 90 это первый вариант. Самый безнадежный. Второй вариант это около 10 процентов. И всего лишь один процент, это когда оформляется залог.

В идеале лучше не давать деньги никогда никому. Если уж не можете не дать, то оформите хотя бы самую простую расписку.