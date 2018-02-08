МНЭ РК: В РК появятся показатели качества и надежности регулируемых услуг

В рамках новой методологии тарифообразования у уполномоченного органа будет иметься механизм сдерживания роста тарифа.

В новом проекте закона РК «О естественных монополиях» предусматривается утверждение показателей качества и надежности регулируемых услуг. Об этом сообщил на презентации данного документа в Мажилисе парламента РК вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, передает корреспондент Zakon.kz.

«Важным элементом и нововведением является утверждение показателей качества и надежности регулируемых услуг. Например, в сфере электроэнергетики планируется внедрить такие показатели качества и надежности как количество жалоб потребителей на оказание некачественных услуг; количество жалоб на отказ в подключении к услугам или предоставлении технических условий; среднее число и длительность долговременных внеплановых отключений; среднее число и длительность долговременных плановых отключений», - сказал он.

В сфере теплоснабжения - это число подтвержденных фактов (дней) в году отклонений от допустимых значений температурного графика источниками производства тепловой энергии; годовое количество технологических нарушений на источниках производства тепловой энергии и тепловых сетях; количество потребителей либо дней отключения теплоснабжения в течение отопительного сезона.

«В сфере водоснабжения - доля проб питьевой воды в водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; количество перерывов в подаче воды более 4 часов; доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть; удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды», - перечислил представитель МНЭ РК.

Как отметил С. Жумангарин, не достижение данных показателей будет влиять на уровень тарифа путем его снижения.

«Планируется проведение анализа достижения субъектом показателей с привлечением независимых экспертов и независимых источников информации - акиматы, ГосЭнерго надзор, СЭЗ и другое. Необходимо отметить, что внедрение нового регулирующего метода тарифообразования, может привести как к росту тарифов естественных монополий, так и к снижению. При этом, прогнозирование тарифов будет осуществляться в пределах вклада в коридор инфляции от регулируемых услуг, ежегодно утверждаемого правительством на совете по экономической политики. На сегодняшний день этот коридор 1,2%, но мы за истекший среднесрочный период 1% пока еще не превышали», - проинформировал он.

Таким образом, по его словам, в рамках новой методологии у уполномоченного органа имеется механизм сдерживания роста тарифа.

«Так, предусматривается, что при формировании тарифа будет применяться определенный коэффициент, так называемый показатель эффективности, направленный на ежегодное снижение затрат субъекта. То есть, в утверждённом тарифе директивно будет задан индекс на ежегодное снижение затрат. Инфляция будет умножаться на определенный коэффициент, в данном случае, первоначально предлагается, что он будет 0,7 - поскольку тренд инфляции задан правительством на понижение, то затраты субъектов естественных монополий мы ежегодно будем снижать», - уточнил вице-министр.

Как он считает, превышение заданного индекса приведет к убыткам субъектов, а оптимизация затрат позволит субъекту самостоятельно распоряжаться сэкономленной частью денежных средств.

«Сразу хочу заметить, что стимулирующий метод тарифообразования будет применяться точечно к определенным субъектам после окончания предельных тарифов по мере готовности сферы и субъектов к его введению», - заключил С. Жумангарин.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: primeminister.kz.