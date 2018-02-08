Алиева выдвинули кандидатом на внеочередных выборах в Азербайджане
Предвыборная кампания в Азербайджане стартует 19 марта.
Правящая партия "Новый Азербайджан" выдвинула в четверг на съезде действующего главу республики Ильхама Алиева кандидатом на внеочередных выборах президента, сообщили РИА Новости в партии.
Алиев в понедельник подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов 11 апреля. Центральная избирательная комиссия утвердила эту дату. Предвыборная кампания в Азербайджане стартует 19 марта и завершится 10 апреля.
"Партия "Новый Азербайджан" выдвинула кандидатуру действующего главы республики Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, назначенных на 11 апреля", — сообщили в партии.
Алиев избирался на должность главы Азербайджана трижды. Срок его полномочий заканчивается в октябре этого года. Ранее в конституцию Азербайджана внесли поправку о снятии ограничений на избрание президентом более двух раз подряд. Согласно изменениям, внесенным в конституцию в сентябре 2016 года, президент Азербайджана будет избираться на семь лет.
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.