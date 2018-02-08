Депутат Мажилиса пожаловалась на практику частого внесения правок в принятые законы

Депутат Мажилиса Парламента РК Светлана Бычкова пожаловалась на практику частого внесения правок в принятые законы, передает Казинформ.

«В силу многозначительности и масштабности проводимых реформ, законодательство практически непрерывно подвергается дополнениям и корректированию. Этого не избежать, но само по себе увеличение числа законов без эффективности и стабильности законодательства не свидетельствует о повышении правовой урегулированости общественных отношений и укреплению законности. (...) Мы не раз были свидетелями того, что в принятые законы, на которых «еще чернила не обсохли», вносилась масса правок. От этой законодательной болезни мы не избавились до сих пор. (...) В контексте нестабильности законодательства особую озабоченность вызывает рост так называемых поправочных законов и поправок», - сказала Светлана Бычкова, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства юстиции РК, подводя итоги работы Мажилиса Парламента совместно с ведомством в 2017 году.

По ее словам, появление большинства поправочных законов связано с тем, что «изначально самый первый закон был принят наскоро, без должной проработки».

«Для исключения произвола в законотворческой деятельности следует разработать четкие методологические основы внесения тех или иных поправок в действующее законодательство, которые базировались бы на общих основополагающих принципах законотворческой деятельности. Мы с Минюстом с этой ситуацией столкнулись во время работы над Кодексом «Об административных правонарушениях». Но проблема более широкая и касается не только КоАП, но и законодательства в целом», - сообщила она.

Депутат предложила пересмотреть ситуацию чрезмерно активного законотворчества, в результате которого нагромождаются одни законы на другие, противоречия, пробелы и коллизии.

В свою очередь, вице-министр юстиции РК Наталья Пан проинформировала, что Минюст в 2017 году провел юридическую экспертизу в отношении 1355 проектов, из них 97 законопроектов, 68 проектов Указов Президента, 1070 проектов постановлений Правительства, 120 проектов распоряжений Премьер-Министра.

«Из указанного количества 486 проектов, или 36% возвращены разработчикам на доработку в связи с замечаниями по несоответствию Конституции, законам и программным документам», - отметила она.

Лингвистическая экспертиза, как залог соответствия проектов на государственном и русском языках друг другу, проведена в отношении 281 проекта, из них проектов законов - 116, международных договоров - 165. Как отметила Наталья Пан, в большинстве проектов выявлено и устранено несоответствие текстов.

Дамир Байманов