Угрозы подтопления населенных пунктов из-за разлива Сырдарии нет - КЧС

Ведется активная работа по устранению последствий разлива воды в результате подъема ее уровня на реке Сырдария. Разлив произошел по причине затора льда. Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz.

Он отметил, что подтопленных частных жилых домов и других строений нет.

"В целях оперативного реагирования с момента поступления сообщения по сегодняшний день для ликвидации разлива и берегоукрепительных местными исполнительными органами задействовано 80 человек и 16 единиц крупногабаритной инженерной техники – экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, камазы", - сообщил Иманкулов.

На данный момент разливы засыпаны грунтом, перелив в основных местах остановлен.

"Восстановительные работы продолжаются. Угрозы подтопления близлежащих населенных пунктов нет. В данное время задействованными силами и средствами проложено 1 300 метров грунта высотой 1 метра и шириной 4-5 метров", - проинформировал он.

Фото: express-k.kz.