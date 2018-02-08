Бекшин: Мы проводим работу с медперсоналом поликлинического звена по диагностике холеры

По нашим данным, в Индии за последние несколько лет зарегистрировано более 12 тысяч случаев холеры, Индия всегда являлась природным очагом холеры. 80 летальных случаев там известно - Бекшин.

Медики Казахстана провели противоэпидемические мероприятия с алматинцами, заразившимися холерой в Индии. На данный момент распространение заболевания пресечено. Об этом сегодня на совещании по актуальным вопросам соблюдения этики и правил поведения государственных служащих в Минздраве рассказал главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Zakon.kz.

Напомним, в ноябре 2017 года алматинка обратилась в скорую помощь с недомоганием, в итоге выяснилось, что она заразилась холерой в Индии. В этом году, стало известно еще о 4 случаях заражения этим заболеванием алматинцев на популярном курорте ГОА, Индия.

«На сегодня 4 нетоксигенных, это холера. И один токсигенный штамп. По нашим данным, в Индии за последние несколько лет зарегистрировано более 12 тысяч случаев холеры. Индия всегда являлась природным очагом холеры. 80 летальных случаев там известно, ситуация неблагополучная, поэтому мы прорабатываем с туроператорами по каждой группе выезжающей. Вплоть до того, что под подпись будем выдавать памятки по соблюдению гигиены, поведению в Индии», - сказал Бекшин.

Он отметил, что ежедневный турпоток в Индию из Казахстана составляет 170 человек. По его данным, только с октября 2017 года в эту страну в туристических целях выехало порядка 15 тысяч казахстанцев.

«Наша задача - не допустить местных случаев, чтобы она не распространилась у нас. Таковых у нас нет. Все эти 5 случаев своевременно выявлены, диагностированы и по всем контактным провели противоэпидемические мероприятия и пресечено уже горизонтальное распространение въехавших больных. Они многие не знали, что больные, находились там по 25 дней, болели, здесь уже лечение проходили в Казахстане», - прокомментировал он.

Он также отметил, что министерство проводит работу с медперсоналом поликлинического звена по диагностике холеры. Хотя окончательный диагноз ставится по лабораторным исследованиям.

«Холера - кишечная инфекция. Имеется достаточное количество антибиотиков, которыми купируется заболевание. Мы применяем различные антибиотики, так что в лечении холеры сложностей нет. Холера передается фекально-оральным путем через продукты воду и контактно-бытовым путем. Это болезнь грязных рук», - заключил санитарный врач.

Татьяна Ковалева

Фото: MedAboutMe