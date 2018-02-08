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Совет по тарифной политике создадут в РК

8 февраля 2018, 14:14

В его состав войдут депутаты парламента, представители НПП, общественных объединений, независимых экспертов и другие.

Новым проектом закона РК «О естественных монополиях» предусматривается создание Совета по тарифной политике, передает корреспондент Zakon.kz.

Как пояснил на презентации законопроекта в Мажилисе Парламента РК вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, необходимость в создании Совета назрела ввиду большого количества нареканий к уполномоченному органу.

«Для повышения прозрачности тарифообразования вводится новая структура - совет по тарифной политике. Это консультативный совещательный орган, по обсуждению и выработке предложений по разработке основных направлений государственной политики регулирования в сферах естественных монополий», - сказал он.

По его словам, в состав Совета будут входить депутаты парламента, представители НПП, общественных объединений, независимых экспертов и другие.

«Совет по тарифной политике будет вносить предложения уполномоченному органу по определению метода тарифного регулирования; обсуждать и вырабатывать рекомендации к проектам инвестиционных программ субъектов естественных монополий и вносимым изменениям в действующие инвестиционные программы; заслушивать отчеты об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, достижении показателей эффективности деятельности и соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг субъектами естественных монополий», - перечислил замглавы ведомства.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: e-cis.info.


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