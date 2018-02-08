Посещение ТОО «РЕТ»

7 февраля 2018 года сотрудники Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астана совместно с представителями РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации», РГП на ПХВ «Казахстанский институт метрологии» и ТОО «Национальный центр аккредитации» посетили предприятие - экспортера ТОО «РЕТ», с целью разъяснения законодательства Республики Казахстан в сфере технического регулирования, обеспечения единства измерений и аккредитации в области оценки соответствия, а также обсуждения проблемных вопросов и оказания содействия в их решении.

ТОО «РЕТ» является одним из динамично развивающихся предприятий Казахстана, успешно работающим на рынке производства Пэт - преформ. На заводе установлены 4 машины фирмы «HUSKY» (Канада-Люксембург) с годовой производительностью 552 млн. шт. Так же на заводе установлены 2 машины фирмы «HUSKY» по производству укупорочной однокомпонентной крышки с годовой производительностью 360 млн. шт. крышки и машина TAMPOPRINT (Германия) по нанесению на поверхность крышки логотипа. Основными направлениями деятельности являются производство Пэт-преформ с весом 22, 28, 36, 38, 39, 41, 42, 47 граммов и полиэтиленовых крышек (HDPE) для укупоривания ПЭТ - бутылок (диаметр 28мм.). Данные продукции изготавливается по СТ ТОО 39202228-001-2006, СТ ТОО 39202228-002-2010 и выпускаемые продукции соответствует требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Изготовленные продукции ТОО «РЕТ» экспортируется в Республики Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В составе предприятия имеется неаккредитованная испытательная лаборатория и внедрены системы менеджмента ИСО 9001 и ХАСП 22000.

Проводимая встреча была направлена на оказание поддержки отечественным производителям в решении проблем в области технического регулирования и метрологии и создание высокопроизводительных и конкурентоспособных производств.

По итогам данной встречи, представителями Департамента и подведомственных организации Комитета технического регулирования и метрологии были разъяснены требования законодательства РК, в части метрологического обеспечения производства, маркировки готовой продукции, даны рекомендации по каталогизации продукции, по процедурам подтверждения соответствия продукции, по сертификации систем менеджмента, по обучению специалистов, также по использованию базы данных субъектов аккредитации Республики Казахстан и ЕАЭС.

Бекболат Н.Б. ДКТРМ по г. Астане