Эксперт: Никто не застрахован от туберкулеза

В казахстанском обществе еще широко бытует мнение, что при туберкулезе пациенты длительно изолируются от общества.

Во многих странах мира туберкулез и особенно туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью продолжает оставаться опасным заболеванием. От болезни не застрахован никто, в том числе жители благополучных государств с высокими стандартами жизни и качественной медициной.

Об этом на брифинге Региональной службе коммуникации сообщил сотрудник Общественного фонда «Санат әлемі» г. Астана Мурат Медетов, передает Zakon.kz.

По его словам, в Казахстане имеется высокая приверженность правительства к решению этой важной проблемы, путем выделения значительных ресурсов. Успешно используются новые подходы к быстрой диагностике, новым схемам и препаратам для лечения, улучшен доступ к современным эффективным технологиям профилактики туберкулеза.

"Наша система здравоохранения через реформирование и преобразование, в том числе и в системе финансирования. В рамках реформирования здравоохранения, предполагается сокращение количества стационарных коек в противотуберкулезных учреждениях и расширение амбулаторного лечения граждан", - сказал М. Маметов.

В казахстанском обществе еще широко бытует мнение, что при туберкулезе пациенты длительно изолируются от общества. Но это ошибочные страхи. Сегодня имеются убедительные сведения, доказанные на многочисленных исследованиях, что при туберкулезе абсолютное большинство пациентов могут лечиться амбулаторно и продолжать свою трудовую деятельность при правильном лечении. Соответственно, сегодня туберкулез не будет отрицательно влиять на предпринимательскую деятельность.

"Сегодня туберкулез при своевременном обращении, правильной диагностике и терапии полностью излечим. По всей стране внедрены инновационные методы лечения новыми препаратами, укорочен срок лечения до 9 месяцев (был 24 месяцев и более), большинство больных работающих до болезни, после завершения интенсивного курса без особых проблем возвращаются для продолжения работы, и продолжают лечение на дому или в поликлиниках по месту проживания. Еще одной новизной в Казахстане необходимо отметить вовлечение в этот процесс неправительственных организаций, которые являются связующим звеном между больными и медицинскими организациями и людьми принимающим и влияющим на решения проблем связанных с туберкулезом", - заключил он.

Фото: medweb.ru