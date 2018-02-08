Завершено служебное расследование о гибели школьницы в Караганде

Погибшая девочка была на постоянной связи в социальных сетях со старшеклассником, который вел беседы с ней о суициде.

Завершено служебное расследование по факту обнаружения повешенной в своей квартире ученицы 7 класса средней школы № 23 в Караганде, сообщает МИА «Казинформ».

Служебное расследование проводили должностные лица нескольких отделов ведомства. Они установили, что какой-либо прямой причинно-следственной связи между образовательным процессом в школе и теми обстоятельствами, которые произошли с ученицей, не имеется.

«У девочки каких-либо конфликтных ситуаций в школе не было, со сверстниками и учениками других классов она общалась хорошо. Была активной. Проверка показала, что и в школе, и в семье обстановка была спокойная, доброжелательная», - сообщила заведующая сектором дошкольного и школьного образования ГУ «Отдел образования Караганды» Наталья Головина.

В каждой школе в Караганде установлена специальная программа, блокирующая доступ учеников к своим аккаунтам. Однако погибшая девочка была на постоянной связи в социальных сетях со старшеклассником, который вел беседы с ней о суициде.

«Специальная программа с письменного согласия родителей блокирует аккаунты учеников, чтобы они на перемене и на уроках не сидели в социальных сетях. Однако учащиеся создают другие аккаунты и заходят с них», - сказала Наталья Головина.

Погибшая девочка была старшей в семье, в которой воспитывались трое детей.

Напомним, вечером 3 февраля ученица седьмого класса средней школы № 23 в Караганде совершила суицид, расследованием обстоятельств ее смерти занимается полиция. В квартире была только мама с трехлетним ребенком. Отец и второй ребенок были на тренировках.

Фото: inform.kz