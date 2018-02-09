Скандал с грантами для ученых докатился до Назарбаева

Ряд казахстанских ученых обратились к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву с жалобой на Национальный научный совет (ННС). Они считают, что совет, распределяя миллиарды, не выделяет деньги на проекты отечественных ученых.

"Зарубежные эксперты проводят экспертную оценку грантовых проектов более одного месяца на каждый проект, в то время как ННС на оценку и отбор проектов к финансированию отводят несколько дней и, в среднем, одним членом ННС на проект уделяется 15-20 минут, при составе ННС 21-27 человек, — говорит, обращаясь к президенту Айымгуль Керимрай. — Если даже предположить, что член ННС является специалистом по рассматриваемой теме проекта, сложно говорить о его адекватной оценке за такое короткое время".

По словам молодого ученого, указанные нарушения свидетельствуют об игнорировании требований законодательства, в результате которого сформированы нелегитимные составы ННС.

"Допущенные нарушения процедур и принципов конкурсного отбора грантовых проектов предполагают отмену Постановления правительства Республики Казахстан об утверждении составов ННС, и отмене принятых ими решений конкурсного отбора и решения уполномоченного государственного органа, приказом которого утверждены решения ННС о грантовом финансировании проектов на 2018-2020 годы", — говорит Керимрай.

В своем видеообращении ученые просят президента создать независимую комиссию из числа депутатов, не аффилированных с министерством образования и науки и привлечь ученых страны, не аффилированных с членами Национальных научных советов и уполномоченным органом для проверки и пересмотра результатов конкурса грантового финансирования на 2018- 2020 годы.

Ученые просят вмешательства главы государства.

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Фото CC0. Источник: Sputnik Казахстан