"Номад" проиграл фарм-клубу "Сарыарки" в домашнем матче - 1:3

Счет в игре открыли гости, выступая в меньшинстве.

Действующий чемпион Казахстана на своем льду принимал соперника по финалу прошлого сезона - команду "Темиртау", передает Today.kz.

За "кочевников" сыграл вратарь из "Барыса" Сергей Кудрявцев. Место в воротах "Темиртау" занял молодой голкипер Никита Бояркин, который в декабре 2017 года в составе молодежной сборной Казахстана стал чемпионом мира.

Счет в игре открыли гости, выступая в меньшинстве.

Темиртаусцы подловили "Номад" на контратаке и застали Кудрявцева врасплох. Лишь через шесть минут подопечным Георгия Верещагина удалось сравнять цифры на табло. Автором шайбы стал Дмитрий Преснов.

Во второй двадцатиминутке гости вырвались вперед, благодаря результативной атаке Полякова. "Номад" в этом отрезке ничего не создал у ворот соперника.

На 49 минуте игры Ренат Сафин оформил третье взятие ворот хозяев площадки, после чего "Номад" уже не смог повлиять на ход встречи.

Таким образом, в первом матче противостояния фарм-команд "Барыса" и "Сарыарки" победа осталась за "Темиртау".

Номад – ХК Темиртау (Темиртау) 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

0:1 – 03:01 Сидоренко (Писарев, Воронин) ГМ

1:1 – 09:30 Преснов (Гурин, Верещагин)

1:2 – 22:45 Поляков (Сафин, Зубрицкий)

1:3 – 48:41 Сафин (Незнамов)

Вратари: Кудрявцев – Бояркин