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Россиян могут заставить следить за поведением их иностранных гостей

9 февраля 2018, 00:51

Вариант законопроектов от правительства предусматривает административное наказание.

Правительство сегодня поддержало проекты закона, которые в случае принятия обяжут россиян и российские компании следить за тем, как в РФ ведут себя их иностранные гости: насколько они соблюдают цели и сроки визита. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Изменения предусмотрены в 16-ю статью закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", а также в статью 18.9 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Так, законопроекты предлагают уточнить обязанности лиц, которые выступают в качестве принимающей стороны. Для наказания за отказ следить за иностранцами может быть введена административная ответственность юридических и должностных лиц.

Правительство приняло решение внести законопроекты на рассмотрение в Государственную думу.

Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов. Источник: Лайф


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