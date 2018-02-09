Россиян могут заставить следить за поведением их иностранных гостей

Правительство сегодня поддержало проекты закона, которые в случае принятия обяжут россиян и российские компании следить за тем, как в РФ ведут себя их иностранные гости: насколько они соблюдают цели и сроки визита. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Изменения предусмотрены в 16-ю статью закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", а также в статью 18.9 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Так, законопроекты предлагают уточнить обязанности лиц, которые выступают в качестве принимающей стороны. Для наказания за отказ следить за иностранцами может быть введена административная ответственность юридических и должностных лиц.

Правительство приняло решение внести законопроекты на рассмотрение в Государственную думу.

Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов. Источник: Лайф