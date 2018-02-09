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Опубликован трейлер "Венома" с Томом Харди в главной роли

9 февраля 2018, 01:15

Премьера "Венома" запланирована на октябрь 2018 года.

На официальном YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures Entertainment вышел первый трейлер фильма "Веном" про одноименного супергероя комиксов Marvel. Главную роль сыграл британский актёр Том Харди.

Харди сыграет журналиста Эдди Брока, больного раком. В его тело вселится симбиот. Единение с симбиотом предоставляет его владельцу сверхчеловеческие возможности. В первом трейлере не показали самого "Венома", мельком появился лишь кадр с существом в контейнере.

Помимо Харди в фильме также сыграет Мишель Уильямс и Вуди Харрельсон. Режиссёром фантастики по вселенной комиксов Marvel выступает Рубен Фляйшер.

Премьера "Венома" запланирована на октябрь 2018 года.


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