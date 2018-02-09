Договор аренды комплекса Байконур признали неконституционным

Члены Конституционного совета страны сегодня рассказали о проделанной работе во время брифинга в СЦК, передает Zakon.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Как отметил член совета Виктор Малиновский, за эти годы пересмотрены многие законы, утратили силу те документы, нормы которых ограничивали суверенитет Казахстана, а также права и свободы граждан. За время работы совета (с 1995 года) на рассмотрение поступило более 190 обращений по обеспечению конституционной законности. Большинство из них было направлено депутатами. Вынесено порядка 140 нормативных постановлений.

Виктор Малиновский, Член конституционного совета РК: -

«В соответствии с решением Конституционного совета, по обращению кызылординского областного суда, договор аренды комплекса Байконур и соглашение о взаимодействии правоохранительных органов по обеспечению правопорядка комплекса Байконур признали неконституционным. На основании того, что граждане республики Казахстан (исходя из этого договора) привлекались к ответственности на основании законодательства РФ. Что, по нашему убеждению, противоречило нормам Конституции о суверенитете РК».