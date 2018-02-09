Поклонники осудили за лишний вес солистку группы «Непара»
40-летняя Виктория Талышинская не может избавиться от накопленных во время беременности килограммов.
Похудеть после родов родов, не всегда просто. Да, безусловно, есть женщины, которые не отекают, не опухают, не страдают повышенным аппетитом и сразу же из родовой палаты выпархивают всего с парой лишних кило. Но не всем так везет. Особенно в случае, когда роды поздние, и организм медленно восстанавливается.
Солистка группы «Непара», Виктория Талышинская, в октябре 2016-го года впервые стала мамой в свои 39 лет. Несмотря на ранний выход из декрета и начало гастрольной деятельности, лишние кило не спешили уходить. Все чаще артистка публиковала в своем Инстаграме фото исключительно в выгодных ракурсах, прикрывая себя то пальто в районе талии, то прячась за других людей на фото. Но в телевизоре уже так не сделать.
В программе «Наш потребнадзор» поклонники увидели Талышинскую «в натуральную величину». И расстроились - мол, куда же делась та самая девичья хрупкость? Но мы не будем забывать, что, во-первых «ящик» прибавляет семь кило любому человеку, плюс невыгодный ракурс, который укрупнил Викторию. Да еще и недосып, знакомый всем мамам маленьких детей, не мог не сказаться на внешности. Главное, что супругу 40-летней певицы, реставратору Ивану Салахову, все нравилось.
Источник: КП. Фото: соцсети
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