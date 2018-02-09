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Баян Алагузова вызвала на очную ставку Мольдир Ауелбекову

9 февраля 2018, 06:00

Эта публикация пошла вслед за заявлением Мольдир о том, что Баян Алагузова якобы заставляла своих подопечных раздеваться.

Казахстанский продюсер Баян Алагузова вновь оказалась в центре скандала, сообщает Zakon.kz.

Она вызвала экс-солистку Kesh you на очную ставку в присутствии СМИ. Об этом Баян написала в Instagram.

«Молечка, девочка моя, ты это серьезно??? Да ты фантазерка талантливая моя, просто умница, особенно о своих условиях, и возврате, и многом другом. Ну надо же, так «красиво петь», может вместе интервью дадим и расскажешь мне глядя в глаза, как все было на самом деле? Давай Молечка, я сама все устрою, с каким из СМИ договориться? Будет супер, обещаю», — написала она под фото.

Эта публикация пошла вслед за заявлением Мольдир о том, что Баян Алагузова якобы заставляла своих подопечных раздеваться.

Фото: соцсети


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