Среди заболевших 41 охранник, а также сотрудники пищеблока.

В Пхёнчхане зафиксировано уже почти 90 случаев заражения норовирусом. Это заболевание вызывает сильную рвоту и диарею, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Среди заболевших 41 охранник, а также сотрудники пищеблока. Более 1 тысячи 200 охранников были отстранены от выполнения обязанностей, они отправлены на карантин. Их сменили на посту военнослужащие.

Ранее сообщалось, что в воскресенье признаки норовируса были зафиксированы у сотрудников службы охраны объектов Олимпиады.

Напомним, зимняя Олимпиада-2018, открытие которой запланировано на сегодня, 9 февраля, столкнулась с проблемой быстрого распространения норовируса. Преимущественно, это были жители городка Джинбу, где расположен важный транспортный узел. Впоследствии стало известно, что симптомы болезни выявили у трех чиновников Международного Олимпийского комитета.

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Фото: telegraph.co.uk