В ЮКО продолжаются поиски тела утонувшего семилетнего ребёнка

Поиски тела утонувшего 7-летнего мальчика продолжаются в Южно-Казахстанской области. Водолазы шестые сутки прочесывают реку Арысь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

Задачу усложняет 25 -ти сантиметровый слой льда, сковавший реку. На протяжении сотен метров проверена вся береговая линия, но результата пока нет.

Для того, чтобы пробиться сквозь толщу льда водолазам приходится вырубать майны - специальные четырехугольные проруби. В ледяной воде спасатели ищут тело мальчика почти неделю. Но все усилия пока безрезультатны.

«Сейчас на Арыси искать очень тяжело, сами видите. Лед толстый, в основном, 15-20 см, встречается и 25 см. А подо льдом сильное течение - метр в секунду, видимость при таком течении и толще льда практически нулевая. Ребятам приходится работать на ощупь. Сегодня мы поменяли команду спасателей. Из Шымкента на смену приехали семь человек. Они продолжат поисковые работы», - сказал командир водно-спасательного отряда ДЧС ЮКО Орынбасар Тортбаев.

Трагедия произошла в строящемся парке 31 января около пяти вечера. Сюда в тот день пришли поиграть два мальчика, жившие неподалеку. Как выяснилось позже, мальчишки пробрались на территорию парка под забором. И сразу же направились к реке.

«Здесь люди почти не ходят, только иногда появляются строители. Но и они из-за холодов временно прекратили работу. В тот день здесь был только сторож, но и он не заметил, как сюда пролезли дети. Здесь всё огорожено, но за ними же не уследишь», - отметил Заир Сабыров.

От сквера берег реки огорожен лишь невысоким парапетом, преодолеть такое препятствие детям не составило труда. Обратно с той прогулки семилетний Мирас уже не вернулся. Испуганный друг бросился за помощью в расположенную неподалеку мечеть. Священнослужители сразу же забили тревогу.

«Сообщение к нам поступило в 17 часов 15 минут. По тревоге сразу к месту происшествия из Шымкента выехали 11 сотрудников водно-спасательного отряда. Сотрудники пожарной части номер девять так же были привлечены к работам они прорубали лёд, чтобы водолазы могли работать. В ходе поисков большую помощь оказали нам и местные власти они предоставили кров, горячую еду и всё другое необходимое для обеспечения нормальных поисковых работ», - сказал и.о. начальника УЧС Отырарского района ДЧС ЮКО Мейрам Кемельханов.

По регламенту поиски продлятся еще 4 дня. Как отмечают в ЧС, в этом году это первый факт гибели человека. Но причина всё та же - беспечность и пренебрежение правилами безопасности на воде.

Фото: ТК "Алматы"