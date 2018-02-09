Интернет-мошенники активизировались в Балхаше. Всего за месяц они обобрали несколько человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

Местные жители заключили виртуальные сделки - перечислили предоплату, но обещанного товара так и не получили. Аферистам они отдали от 10 до 85 тысяч тенге.

За месяц в местный отдел полиции поступило сразу три заявления, в прошлом году их было восемь. Так, одна жительница города пыталась купить в интернете медикаменты за 25 тысяч тенге. Сценарий тот же: перечислила половину суммы после чего продавца и «след простыл». На уловки попались ещё две женщины, которые заплатили 60 и 85 тысяч тенге - в надежде обзавестись щенком и приобрести кольцо.

«Чтобы не стать жертвой интернет-мошенничества откажитесь от сомнительных сделок в социальных сетях. Не соглашайтесь на предоплату при покупке, продаже имущества через бесплатные интернет-порталы. Не переводите деньги неизвестным лицам через анонимные платежи, системы», - отметил начальник криминальной полиции г. Балхаша Максат Махметов.

По словам опытных сотрудников, вычислить интернет-аферистов практически невозможно. Они постоянно меняют телефоны и номера.

Фото: НТВ