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Американские биржи вновь обвалились

9 февраля 2018, 08:29

Это второй худший в истории день для Dow Jones по снижению по процентным пунктам.

Основные фондовые индексы США в четверг вновь упали, на этот раз на 3,8% — 4,15% на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынке, свидетельствуют данные бирж, сообщает РИА Новости.

Промышленный индекс Dow Jones обрушился на 4,15% — до 23860,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 3,9% — до 6777,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 3,75% — до 2581,08 пункта.

Таким образом, это второй худший в истории день для Dow Jones по снижению по процентным пунктам — в четверг показатель также потерял 4,2%.

В понедельник на американских биржах произошел резкий обвал, когда индексы упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. На следующий день индексы частично компенсировали потерю.

С начала недели с учетом коррекции Dow Jones снизился на 1660,5 пункта (6,5%), NASDAQ — на 463,35 пункта (6,4%), а S&P 500 — на 181,13 пункта (6,6%).

В четверг министерство труда США опубликовало данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за последнюю неделю. Показатель, вопреки прогнозам, уменьшился на 9 тысяч с уровня предыдущей недели и составил 221 тысячу. Аналитики, напротив, ожидали роста числа заявок с показателя прошлой недели на 6 тысяч — до 236 тысяч.

Фото: © AP Photo / Richard Drew


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