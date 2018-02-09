Жители Актау кормят лебедей, которые выходят на берег

Обычно лебеди так близко не подплывают к берегу, к людям не подходят.

Жители Актау в последние дни наблюдают не характерное, на их взгляд, поведение лебедей. Пернатые выходят на берег и принимают пищу из рук людей, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Обычно лебеди так близко не подплывают к берегу, к людям не подходят. Экологи же считают, подобное поведение для краснокнижных вполне естественно. Сами птицы выглядят здоровыми, - отмечают специалисты. К слову, в этом году пернатые поменяли место дислокации. Несколько лет подряд основная стая зимовала на набережной в 14 микрорайоне, а в этом году перебралась в первый микрорайон.

"Я не могу сказать, что птица голодная, потому что выглядит она довольно таки добротно, заметно есть и жировая прослойка. То, что они выходят на берег это в принципе естественно, потому что птица отчасти травоядная, то есть она выходит в поисках и травы. Свойственно лебедям", - сказал директор НПО «ЭКО Мангистау» директор НПО «ЭКО Мангистау».

Фото: Pinterest