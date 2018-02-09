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В Лондоне представили редчайший белый бриллиант весом более ста карат

9 февраля 2018, 09:13

Алмаз в 425 карат был найден в Ботсване.

Редчайший белый бриллиант представил в четверг аукционный дом Sotheby's по случаю годовщины со дня открытия ювелирного бутика Sotheby's на Бонд-стрит, передает РИА Новости.

"Этот камень — единственный круглый алмаз бриллиантовой огранки весом более ста карат, и он также идеален по цвету, чистоте и огранке", — сообщила представитель аукционного дома.

Цвет бриллианта оценивается как D (голубовато-белый, кажущийся бесцветным, прозрачным — ред.), то есть самого высокого качества для белого бриллианта.

"Он также идеально огранен, отполирован и симметричен. Наряду со знаменитыми бриллиантами Куллинан и Кохинур, являющимися собственностью британской короны, этот камень относится к редкой подгруппе, в которую входят менее 2% всех ювелирных алмазов, известной как "тип IIa". Бриллианты в этой группе являются наиболее химически чистыми бриллиантами и часто имеют исключительную прозрачность", — отметила собеседница агентства.

Алмаз в 425 карат был найден в Ботсване специалистами De Beers, его обработкой в течение шести месяцев в Йоханнсебурге и в Нью-Йорке занимались ювелиры компании Diacore.

Мария Табак

© Фото : Sotheby's Diamonds


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