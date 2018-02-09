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В Астане началось расширенное заседание правительства с участием Назарбаева

9 февраля 2018, 11:00

Заседание проходит в здании правительства.

Сегодня, 9 февраля, в Астане пройдет расширенное заседание правительства с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz.

Заседание проходит в здании правительства.

Вчера Zakon.kz вспомнил, как проходили заседания в разные годы. Заседание 2017 года продолжалось рекордных 3,5 часа. Запоминающимися стали высказывания главы государства в защиту председателя Нацбанка РК Данияра Акишева. Под критику президента попали некоторые акимы, которые не работают в рамках ГЧП, и министры. Так, Назарбаев подчеркнул, что министр финансов Бахыт Султанов должен экономить средства. Он также сообщил, что третье предупреждение будет плачевным. В 2016 году перед расширенным заседанием стало известно о переходе Карима Масимова с должности премьер-министра на пост председателя КНБ. Временное исполнение обязанностей главы кабмина было возложено на Бакытжана Сагинтаева. Экс-глава КНБ Владимир Жумаканов был назначен советником президента. В 2016 году президент уделил внимание регионам. Назарбаев предложил предоставить акимам дополнительные права выкупа неиспользуемых по назначению земель под госнужды, в том числе для индивидуального жилищного строительства. На том заседании глава государства поручил правительству разработать новую программу жилищного строительства "Нурлы Жер". Расширенное заседание правительства 2015 года Нурсултан Назарбаев начал с заявления о том, что в казахстанской экономике нет кризиса. В качестве эффективных мер Назарбаев предложил казахстанцам покупать отечественные товары, поручил компаниям искать новые рынки сбыта, и сохранить рабочие места.Также глава государства обратился к нацкомпаниям страны с просьбой поддержать национальную валюту.

Фото: akorda.kz


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