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Во всех школах пройдут уроки самопознания в день рождения Сары Назарбаевой

9 февраля 2018, 09:21

12 февраля школьные занятия начнутся с урока самопознания.

12 февраля, в день рождения автора программы нравственно-духовного образования «Самопознания» Сары Алпысовны Назарбаевой во всех организациях образования республики учебный день первой и второй смены начнется с уроков «Самопознания», сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства образования и науки.

По инициативе автора и вдохновителя программы нравственно-духовного образования «Самопознания» Сары Алпысовны Назарбаевой в 71 организации образования во всех регионах республики реализуется проект по интеграции программы нравственно-духовного образования «Самопознание» в целостный учебно-воспитательный процесс.

Особенность настоящего этапа реализации программы «Самопознание» определяется ее направленностью на модернизацию общественного сознания и духовного возрождения казахстанского общества «Рухани Жангыру»

Программа, направленная на освоение учащимися широкого диапазона социальных ролей, жизненных и образовательных стратегий, руководствуясь исключительно морально-ценностными ориентирами, позволит решить злободневные для нашего общества вопросы – укрепления института семьи, искоренения насилия, коррупции.

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан Н. Оршубеков посетит открытые уроки «Самопознанию» в школе-лицее № 59 города Астаны.

Фото: today.kz


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