9 февраля на севере, востоке и юго-востоке Казахстана пройдет снег

9 февраля c прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке и юго-востоке республики местами ожидается небольшой снег. На остальной территории Казахстана - погода без осадков. Местами ожидается туман, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20, в Жамбылской области - порывы 23 м/с.

В Актюбинской области в Мугоджарском районе усилится ветер до 18 м/с.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром в Акмолинской, Алматинской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем ясно, - 9.

В Астане днем преимущественно облачно, - 10.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: myfotopoint.ru