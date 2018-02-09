Satbayev University готов принять студентов, вернувшихся из-за рубежа

По информации МОН РК в начале года 6722 человека, обучающихся за рубежом, подали документы, чтобы вернуться на обучение в казахстанские вузы. В пресс-службе Satbayev University (SU) заявили, что готовы принять всех студентов, чьи специальности совпадают со специальностями ВУЗа.

«На данный момент передовые университеты Казахстана могут составить серьезную конкуренцию лучшим университетам восточной Европы. ВУЗы перенимают друг у друга новые технологии, методики преподавания. Мы не стоим на месте и стремимся соответствовать мировым стандартам образования», - подчеркнули в пресс-службе SU.

Отдельный акцент в Satbayev University сделан на зарубежной производственной практике. У студентов есть возможность получить дополнительное образование по программе академической мобильности в институтах Западной, Восточной Европы и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Наши студенты работают на зарубежном передовом оборудовании. На базе SU создан Институт цифровой техники и технологии. В работе студентам помогает первый в центральной Азии суперкомпьютер.

Университет работает в тесном сотрудничестве с заводом Higer Quazar - лидером в производстве транспортных и инфраструктурных решений. Совместно с университетом были созданы электроавтобусы, которые в тестовом режиме эксплуатируются в нескольких городах Казахстана.

В SU создана лаборатория FabLab. Это международная лаборатория, которая принимает заказы для машиностроения, электроники, зеленой энергетики, адаптивных технологий, робототехники и т.д. В FabLab могут обучаться студенты учебных заведений и проходить практику в лаборатории.

«Мы подтверждаем, что можем предложить студентам высокий уровень образования, на который они рассчитывали, когда поступали в зарубежный ВУЗ» - подытожили в пресс-службе SU.

Специальности Satbayev University