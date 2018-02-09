В Казахстане появится новая форма контроля образования

Попечительские советы призваны стать современной формой общественного управления и контроля в сфере образования, сообщает Zakon.kz.

Они могут осуществлять общественный контроль за соблюдением прав учащихся, за расходованием поступающей на счет образовательного учреждения благотворительной и спонсорской помощи, вносить предложения по улучшению деятельности организации образования. Руководство школы обязано отчитываться перед Советом попечителей о результатах своей деятельности.

На тему «Роль Попечительских советов в совершенствовании деятельности учреждений образования» 7 февраля прошло в режиме онлайн семинар-совещание с преподавателями и родителями учащихся 210 государственных и частных школ города Алматы, организованное Департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы совместно с Управлением образования акимата города Алматы. В мероприятии приняло участие порядка 20 тысяч людей, в том числе более 7 тысяч родители учащихся.

«Попечительские советы должны положить конец школьным сборам денег. Сегодня все школы города Алматы достаточно материально-технически и финансово обеспечены. В городе нет недофинансированных школ. Поэтому по рекомендации нашего Департамента по результатам анализа коррупционных рисков в Управлении образования упразднены созданные при школах Общественные фонды, поскольку они вполне могут служить прикрытием для сборов денег с родителей под видом спонсорской помощи», - рассказала руководитель Департамента Айгуль Байханова.

Доля затрат на образование в общем объеме бюджета города ежегодно растет. В 2016 на образование расходовалось 17% бюджета города, в 2017 - уже более 20%, на 2018 год запланировано 23%. Это почти 96 млрд, четвертая часть городского бюджета.

«Попечительские советы созданы в 130 школах города Алматы. Управлением образования проводится работа по усилению их роли.», - отметила руководитель Управления образования Гульнар Ходжабергенова.

«Учреждения образования призваны закладывать фундамент основных жизненных принципов и ценностей в сознании наших детей. Поэтому сфера образования должна быть чистой от коррупции. Попечительские советы должны стать мощным инструментом обеспечения прозрачности школ», - высказал свое мнение Мэлс Елеусизов, председатель Общественного фонда «Табиғат», член Попечительского совета школы №4.