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Казахстанцам отменяют визы в ОАЭ

 

Визы в Объединенные Арабские Эмираты для граждан Республики Казахстан будут отменены с 10 марта 2018 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на посольство ОАЭ в РК.

«Поздравляем дружественный народ Казахстана с тем, что с 10 марта вступает в силу безвизовый режим для граждан Казахстана сроком пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах до 30 дней. Желаем приятного пребывания в ОАЭ», - говорится на страничке посольства в Twitter.

Напомним, ранее министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов сообщал, что в 2017 году с ОАЭ были заключены соглашения о безвизовых поездках по всем видам паспортов. Соглашения должны были пройти процедуру согласования со всеми эмиратами ОАЭ.

 

 

9 февраля 2018, 09:41
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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