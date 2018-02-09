Казахстанцам отменяют визы в ОАЭ

Визы в Объединенные Арабские Эмираты для граждан Республики Казахстан будут отменены с 10 марта 2018 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на посольство ОАЭ в РК.

«Поздравляем дружественный народ Казахстана с тем, что с 10 марта вступает в силу безвизовый режим для граждан Казахстана сроком пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах до 30 дней. Желаем приятного пребывания в ОАЭ», - говорится на страничке посольства в Twitter.

Напомним, ранее министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов сообщал, что в 2017 году с ОАЭ были заключены соглашения о безвизовых поездках по всем видам паспортов. Соглашения должны были пройти процедуру согласования со всеми эмиратами ОАЭ.