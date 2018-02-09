Юлия Галышева вышла в финал Олимпиады-2018

Ее результат 76,36 баллов и седьмой результат.

Казахстанская могулистка Юлия Галышева успешно выступила в квалификации Олимпийских Игр 2018 года в Пхенчхане, сообщает Zakon.kz.

Ее результат 76,36 баллов и седьмой результат. Таким образом первая десятка спортсменов получили право выступить в финале. Другая наша спортсменка 16-летняя Аяулым Амренова в своей первой попытке стала 26-й. Лучший результат показала Перрин Лаффон (Perrine Laffont) из Франции - 79.72 балла.

"Трасса ледяная. За четыре дня мы ее кое-как раскатали, но в любом случае условия не очень хорошие. В принципе я довольна результатом, теперь будем ждать выступления наших парней. Завтра по плану будет тренировка. Будем готовиться к финалу", - сказала Юлия Галышева.

"Вначале хотелось плакать. Сейчас уже все хорошо. Это моя первая Олимпиада, мой дебют. В принципе я довольная. 11 февраля будет еще шанс. В целом эмоций много", - сказала Аяулым Амренова.

Напомним, сегодня состоялась первая квалификация соревнований по могулу, в котором приняли участие 30 спортсменок. Фристайлистки, занявшие первые 10 мест, отбираются в финал, остальные же получают право выступить во 2-й квалификации. Вторая квалификация состоится 11 февраля. В ней примут участие 20 спортсменок, которые выполнят по одному спуску. Фристайлистки, занявшие первые 10 мест, отбираются в финал, остальные завершают свои выступления на Играх. Финал также пройдет 11 февраля.

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Фото: olympic.kz