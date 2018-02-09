Дай бог нам, молодым, угнаться за Померанцевым - заслуженный деятель РК

11 февраля свой 95-летний юбилей отмечает корифей казахстанской сцены Померанцев Юрий Борисович. Человек, воспитавший и взрастивший плеяду актеров, представит к своему юбилею работу в спектакле «Однажды в Глостере».

Согласно сценарию действия разворачиваются в старом доме. Профессор Брэкиш, в исполнении Юрия Померанцева, одинок и слаб, нуждается в уходе и помощи. Но у него не осталось близких людей, его бывшие студенты позабыли своего учителя.

По объявлению в газете к нему приходит наниматься домработницей некая Кэтлин. Вскоре выясняется, что Кэтлин(лауреат молодёжной Госпремии РК «Дарын» Марина Ганцева) – бывшая ученица профессора. Она считает, что Джакоб Брэкиш сломал ей жизнь: не дал ей возможности получить проходной балл для поступления в университет. Глубокая обида, злость, желание отомстить привело её в этот дом. Смогут ли старый профессор и его ученица понять друг друга, простить и сдать свой самый главный экзамен в жизни – экзамен на звание человека?

Коллеги по театральному цеху рассказали Zakon.kz об этом удивительном, талантливом и невероятно скромном человеке.

Геннадий Балаев, заслуженный артист РК

- Вы представляете себе, с 1966 года и по сегодняшний день мы идем рядом с ним. Юрий Борисович – это целая веха в моей жизни, потому что он дал основное направление моему актерскому мастерству. Я учился у него тончайшей филигранной работе над ролью. Этим мастерством сегодня владеют единицы в мире, это однозначно. А он владеет чутьем тончайшего мастера. С ним очень интересно - такой многогранный человек. До такой степени скромный. Никогда не фотографируется в центре, всегда уходит куда-то на задний план. Он не любит говорить и давать интервью, хотя делает на сцене удивительные вещи. Мне повезло, что он допустил меня очень близко к себе, мы с ним очень дружны.

Юрий Борисович Померанцев – мой друг, учитель во многом и прекрасный человек. Я желаю ему еще долго находиться в творческом состоянии. Он и сейчас репетирует новую пьесу, там он играет центральную роль в 95 лет! Я думаю, все казахстанцы без исключения рады его всегда видеть и на сцене и в жизни.

Марина Ганцева актриса, заслуженный деятель РК.

- Это тот учитель, не педагог, а учитель, который привил нам глубокое отношение к профессии, к театру. Мы, прежде всего, должны как актеры донести до зрителя глубину. Чтобы, как говорил, Померанцев «люди с 25 ряда могли понять, к чему мы идем, что мы хотим от зрителя получить и что зрители должны получить от нас». Я очень много играла с ним в спектаклях. Это было счастье – работать с мастером, который тебя всему научил. Когда в конце спектакля мы выходили на поклон, Юрий Борисович говорил: «сегодня было неплохо. Завтра зайди ко мне в гримерку, надо подкорректировать кое-что». На одном из поклонов он поцеловал мне руку. Это такое признание учителя, которые он делает очень редко. Это была высшая похвала, которую я получила от своего учителя.

Он потрясающий рассказчик. Глубина общения с ним неимоверная. И каждый раз выходишь заряженная оптимизмом, верой в будущее. Потому что, глядя на него, дай бог нам, молодым, угнаться за ним. Дай бог нам столько сил и здоровья, которое он с честью и достоинством несет. Все мы знаем, что все мы постареем, впереди нас ждет взрослый возраст. И как в этом возрасте уметь распределять силы, здоровье и энергию, чтобы «держать» зрительный зал, воздействовать на зрителя.

Юрий Якушев – директор театра им. Лермонтова.

- Юрий Борисович всегда отличался скромностью, работоспособностью, и желанием творить. Вы знаете, он не очень любит юбилеи. Он просто от них бегает. И вы не представляете, скольких нам стоило усилий уговорить его, чтобы мы хоть как-то могли отметить эту дату. Иначе театральная общественность нас не поймет. Он очень уважает зрителя, и когда стало известно, что нас не поймут зрители - это был тот довод, после которого Юрий Борисович, скрепя сердцем, но согласился. Но, как он сказал, «только в рамках работы над спектаклем».

Когда мы учились в студии, на первых этапах студенты первых курсов показывают этюды. Такие зарисовочки, которые они готовят. Этюды – это самое главное из чего состоит зерно профессии. Интересно было наблюдать за тем, как Юрий Борисович оценивает все это. Если Юрий Борисович сидел (закрыв лицо руками) и говорил «Дальше!» - все плохо, все ужасно, все не туда, даже разговаривать не о чем. Но если хоть какое-то рациональное зерно было – разворачивалась огромная дискуссия, где получилось и что нужно было развивать.

Сам по себе Юрий Борисович очень въедливо работает над ролью. Он может «перелопатить» пласт материала и приносить по 10 вариантов одной и той же сцены. А потом снова вернуться к первой, но, уже осознав несколько вариантов и придя к тому, что первый будет правильным. Он передал нам эту работоспособность, которая необходима артисту. Какой бы талантливый ни был, работать надо всегда.