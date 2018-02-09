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Международные резервы Казахстана превысили 90,07 млрд долларов

9 февраля 2018, 10:14

Объем активов Национального фонда РК составил 58,347 млрд долларов, увеличившись на 0,05%.

Международные резервы Казахстана в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года увеличились на 1,13% до 90,071 млрд долларов США, сообщает МИА «Казинформ».

Согласно данным Национального банка РК, объем валовых международных резервов Казахстана в январе увеличился на 3,18% до 31,724 млрд долларов, в том числе объем чистых международных резервов - на 3,2% до 31,199 млрд долларов.

Объем активов Национального фонда РК составил 58,347 млрд долларов, увеличившись на 0,05%. Объем активов в свободно конвертируемой валюте составил 18,639 млрд долларов, продемонстрировав в предыдущем месяце рост на 2,15%. Объем активов в золоте увеличился на 4,69% до 13,085 млрд долларов.

Фото: Политикус


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